08 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область
тюмень администрация города (2007) | Фото: Накануне.ru

Главе департамента администрации Тюмени вменили хищение 5 млн

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Тюмени Игорь Фролов, его родственница, консультант департамента, а также директор коммерческой организации попали под "уголовку" – им вменили хищение 5 млн руб., сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

По данным следствия, Фролов в феврале 2020 и феврале 2021 гг. обманом вывел из бюджета 5 млн руб., выделенных по двум муниципальным контрактам на содержание и уборку автомобильных дорог в Тюмени.

Следователи СКР обыскали служебные кабинеты и места жительства всех фигурантов уголовного дела. В суд ушло ходатайство об аресте Фролова. Вину он признал и готов возместить причиненный ущерб.

Теги: Игорь Фролов, мошенничество



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