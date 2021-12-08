Суд ввел процедуру наблюдения на "Первоуральском хлебокомбинате"

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по делу о банкротстве ООО "Первоуральский хлебокомбинат".

Напомним, в августе этого года "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" и ООО "Уралгофротара" подали заявление о признании предприятия банкротом. Разбирательство несколько раз откладывалось.

Накануне суд принял решение. Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области, на хлебокомбинате вводится процедура наблюдения.

Напомним, в августе прошлого года на "Первоуральском хлебокомбинате" образовались миллионные долги по зарплате перед почти 200 сотрудниками. В конце года сообщалось, что, по версии следствия, руководство предприятия допустило просрочку "из корыстной и иной личной заинтересованности". В результате было возбуждено уголовное дело.