Обнаружен предпоследний погибший на шахте "Листвяжная"

На кузбасской шахте "Листвяжная" спасатели обнаружили тело еще одного погибшего шахтера.

Об этом Накануне.RU сообщили в МЧС России. Остался не найденным последний погибший. Тело предпоследнего шахтера уже поднято на поверхность. Ведутся поиски еще одного горняка.

Как сообщалось, отсутствие федерального траура по погибшим в Кузбассе горнякам разозлило шахтеров, а депутатов разозлил министр труда, не приехавший к семьям погибших.

Напомним, в результате взрыва на шахте погиб 51 человек. Пострадало более сотни человек, 10 из них до сих пор находятся в больницах, 96 проходят амбулаторное лечение.