08 Декабря 2021
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Наука и техника В России
SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

До конца года авиакомпании получат не более 24 "Суперджетов"

Корпорация "Иркут", которая занимается производством самолетов SuperJet-100, а также является разработчик МС-21, уже поставила в 2021 году 17 лайнеров российским авиаперевозчикам.

В декабре компания планирует поставить еще семь "Суперджетов": три – для авиакомпании "Россия" и четыре – для подконтрольной ОАК Red Wings. Еще четыре SuperJet-100 находятся в высокой степени готовности. "Иркут" технически готов поставить их до конца декабря текущего года. Вопрос об их передаче авиакомпании в 2021 году находится в стадии обсуждения, ее название не называется.

По словам представителя "России", к концу уходящего года в ее парке будет 66 SSJ100. Сейчас у перевозчика 62 таких машин, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, новая VIP-версия российского лайнер Superjet - Aurus Business Jet - оценивается в $39-50 млн в зависимости от комплектации. Об этом сообщил глава "Ростеха" Серей Чемезов. Эта стоимость ниже, чем, например, у Boeing - около $60-65 млн.

Теги: Суперджет, SuperJet, самолеты, авиация



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