Нуланд: Путин решил воссоздать Советский Союз

Вашингтон опасается, что российский президент Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз.

"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" - сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате.

Она также предостерегла Москву от вторжения на Украину, предупредив, что противостояние с модернизированной в сравнении с 2014 годом украинской армией будет стоить большой крови. "Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена (чем была в 2014 году). Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни", — отметила заместитель госсекретаря, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, запад снова угрожает санкциями России – на этот раз в случае якобы "вторжения" России на Украину. Однако, санкции теперь не точечные – по олигархам или окружению Владимира Путина – теперь это могут быть запретительные меры финансового, экономического характера.