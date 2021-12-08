Разработчик логотипов для "Сбера" обвинил Дробыша в краже

Дизайн-бюро "Щука" из Москвы, которое разрабатывало логотипы для "Сбера" и ЦИАН, подало два иска к продюсеру Виктору Дробышу и одной из его компаний.

Об этом сообщил сооснователь бюро Иван Величко. Иски поданы из-за неправомерного, как считает истец, использования шрифта, разработкой которого занималось бюро.

Как следует из картотеки арбитражных дел, в мае "Щука" подала два иска в Арбитражный суд Москвы на 500 тыс. руб. каждый. Очередные заседания по каждому из них запланированы на февраль 2022 года.

Ответчиком по одному из исков указан индивидуальный предприниматель Виктор Дробыш, по второму – компания "Формула звезды", в которой продюсеру принадлежит 60%. Представитель Дробыша считает требования необоснованными, сообщают "Ведомости".