08 Декабря 2021
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Общество В России
клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

В интернет утекли данные номеров клиентов БКС

В даркнете выставили на продажу базу данных из 51 тыс. номеров.

Как предполагается, они принадлежат клиентам "БКС Мир Инвестиций". Принадлежность телефонных номеров из пробного фрагмента пользователям этого брокера косвенно доказывается проверкой через сайт. Также эту информацию также подтвердил один из владельцев номера из базы. 

Как заявили в компании, продаваемые сведения не имеют никакого отношения к клиентам. Как считают эксперты, информации в базе недостаточно для взлома личного кабинета и кражи денег, но ее могут использовать злоумышленники для обмана с помощью социальной инженерии или спама, пишут "Известия".

Теги: БКС, персональные данные, утечка



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