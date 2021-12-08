08 Декабря 2021
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почта посылки из китая (2016) | Фото: Накануне.ru

Маркетплейсы начали задерживать доставку товаров до клиентов

Паркетплейсы Ozon и AliExpress задерживают доставку заказов клиентам, особенно если товар следует из-за рубежа или из Сибири.

Как заявили представители торговых площадок, отдельные заказы, например, из Китая в Москву, у Ozon доставлялись больше месяца с задержкой на шесть-семь дней. Информацию о задержках в несколько дней подтвердили и в логистических сервисах.

Это объясняется загруженностью транспортных направлений в Сибирь и на Дальний Восток. По ним товары отправляются на три-четыре дня позже. Высокий сезон в логистике начинается в октябре и длится до конца декабря.

Как правило, увеличение сроков доставки связано с форс-мажорами: с заторами при магистральной доставке, поломкой транспортного средства, погодными условиями и другими факторами, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что вице-премьер Юрий Трутнев распорядился стабилизировать ситуацию с завозом грузов в удаленные регионы Дальнего Востока.

Минтрансу, Минпромторгу и Минвостокразвития поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеровозов и контейнеров для морских перевозок.

Теги: маркетплейсы, доставка, покупки



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