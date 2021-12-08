08 Декабря 2021
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

Кабмин РФ просят обнулить НДПИ для вольфрама и молибдена

В России разработан проект закона, предусматривающий обнуление ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей вольфрама и молибдена.

Автор инициативы — глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов. Обнуление предлагается установить с 1 января 2023 года на пять лет. Соответствующее письмо 30 ноября Кутепов направил главе кабмину РФ Михаилу Мишустину

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, высокие налоги делают невыгодным производство в стране вольфрамовых и молибденовых концентратов. Последние активно применяются в ОПК, авиа- и ракетостроении. 

В частности, сталь, легированная вольфрамом, – материал для танковой брони и другой военной продукции, где требуется высокая прочность. Молибденовый концентрат также применяется как легирующая добавка к нержавеющей стали, конструкционной, инструментальной и другим спецсталям для нужд ОПК, пишут "Ведомости". 

Тем временем, в 2022 году начнется модернизация НДПИ для горно-металлургической отрасли с учетом привязки к мировым ценам на металл и ценам на сырье. Об этом заявил в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов во время представления проекта бюджета на 2022-2024 годы и рассмотрения в первом чтении. До последнего время базой налогообложения была себестоимость, отметил он.

Теги: НДПИ, вольфрам, молибден



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