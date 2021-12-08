ВЦИОМ назвал героев и антигероев эпохи СССР

Социологи выяснили у россиян, кто из государственных и других деятелей периода существования СССР вызывает у них максимальные негативные эмоции, или антипатию.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 20% голосов по этому показателю набрал генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Горбачев, в период правления которого распался Советский Союз.

Среди мужчин антипатия к нему встречается почти вдвое чаще, чем среди женщин - 26% против 15%.

Второе место заняли сразу несколько человек, получившие по 11% голосов. Это два советских лидера Иосиф Сталин и Никита Хрущев, а также ближайший сподвижник Сталина, глава НКВД Лаврентий Берия. Сталин вызывает антипатию одинаково у мужчин и женщин - 11% и 12%.

Как сообщил политолог Алексей Макаркин, несмотря на то что Горбачев начал политическую либерализацию страны, он выглядит слабым в глазах многих россиян, а в России исторически любят сильных лидеров и не прощают. Как считает советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова, негативное отношение опрошенных к президенту СССР связано и с коллективной ностальгией по советской эпохе.

На третьем месте по антипатиям участники исследования назвали Бориса Ельцина, который набрал 9%. За ним идут затем следуют Леонид Брежнев (5%), еще один глава НКВД сталинского периода Николай Ежов (4%) и Владимир Ленин (4%).

40% россиян не смогли назвать ни одного антигероя времен СССР. Макаркин считает, что причина в том, что в России стабильно падает интерес к истории, особенно у молодежи.

Абсолютным героем стал космонавт Юрий Гагарин: таковым его назвал 41% участников опроса, причем одинаково и мужчины, и женщины. На втором месте оказался "маршал Победы" Георгий Жуков (22% голосов). Сталин попал на третье место в списке героев советской эпохи с 20% голосов (28% мужчин и 14% женщин).

Четвертое место по числу голосов занял также попавший в оба списка Леонид Брежнев (9% голосов), сообщает РБК.

Ранее россияне перечислили главные ассоциации с Советским Союзом. У каждого пятого остались положительные воспоминания об этом периоде. 1% россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5% — с дефицитом и очередями.