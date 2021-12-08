08 Декабря 2021
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Политика В России
депутат, планшет, айпад (2012) | Фото: www.cyberstyle.ru

"Справедливая Россия" и "Новые люди" вводят KPI для депутатов Госдумы

Партия "Справедливая Россия" разработала и внедрила критерии оценки работы депутатов Госдумы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Дмитрий Гусев. Методика оценки оценки KPI предполагает, что депутаты-справороссы должны 2–3 раза в неделю выступать в СМИ, ежедневно публиковать в VK, "Одноклассниках", Facebook, Telegram, Instagram эксклюзивные материалы, репостить высказывания лидеров партии, оценивать действия или бездействие кабмина России, а также комментировать региональную повестку.

Раз в месяц депутат от "СР" должен участвовать во всероссийской пресс-конференции или "демонстрировать позицию удаленно". Также аппарат партии будет собирать данные и выставлять оценки по пятибалльной шкале за другие достижения членов нижней палаты парламента: личный прием граждан, проведение мероприятий, встречи с активом и сторонниками в регионах, контакты с руководителями региональной и исполнительной власти региона, участие в решении проблем.

Тем временем, у партии "Новые люди", которая пришла в сентябре впервые в Госдуму, сейчас ведется разработка KPI для депутатов как федерального, так и регионального уровней. Установки похожи, это работа с избирателями, активная медийная деятельность, подготовка и продвижение законодательных инициатив.

При этом у КПРФ нет KPI по публичной активности, по встречам с избирателями и представителями органов власти. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Формально KPI отсутствует и в ЛДПР. Как сообщил заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, упоминаемость депутатов важна, но главное качество их работы.

В "Единой России" нет официальной системы KPI. Как сообщил заместитель председателя фракции Андрей Исаев, при этом депутаты должны регулярно встречаться и отчитываться перед избирателями, вести соцсети, участвовать в работе общественных организаций, помогать волонтерам, пишут "Ведомости".

Теги: Справедливая Россия, Новые люди, партии, Госдума, депутаты, KPI



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