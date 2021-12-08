Работодатели Чувашии смогут предоставлять два дня отдыха проходящим вакцинацию

Власти Чувашии рекомендовали предприятиям и организациям региона предоставлять два дня дополнительного оплачиваемого отдыха своим сотрудникам, проходящим вакцинацию от коронавируса.

Об этом говорится в тексте указа. Согласно документу, работодателям также рекомендовано перевести на дистанционную работу работников старше 60 лет, если они не вакцинировались и не имеют противопоказаний к ней.

Документ также разрешает доступ в административные здания органов власти и органов местного самоуправления Чувашии без сертификата о прохождении вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Данные ограничения также сняты для посетителей специализированных торговых объектов по продаже медицинских изделий, сообщает ТАСС.

Начальник управления общественных проектов администрации президента России Сергей Новиков жестко высказался в адрес противников вакцинации от коронавируса. По его мнению, "отрицание вакцинации от коронавируса – это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа".