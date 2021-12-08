08 Декабря 2021
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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Володин объяснил, почему депутаты не показывают QR-коды в Госдуме

Депутаты Госдумы России и сотрудники аппарата могут не предъявлять QR-коды об иммунитете к COVID-19 при входе в здание Думы, так как информация о наличии антител хранится в специальной базе.

Об этом сообщает "Дума ТВ" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Для осуществления своей деятельности здесь непосредственно не нужно будет подтверждение. А что касается уже всех других сфер жизни, так же как рядовые граждане", — сказал Володин. Спикер опроверг заявления о том, что система QR-кодов не распространяется на депутатов. По словам Володина, уровень коллективного иммунитета у депутатов достигает 94%, а у сотрудников аппарата — 99%.

По словам Володина, "прорабатывается вопрос необходимости внедрения QR-кодов для посещения гостей". Несмотря на то, что уровень вакцинации в Думе высокий, в комплекс зданий парламента ежедневно приходит 3 тыс. человек.

Теги: Володин, депутаты, Госдума, QR-коды



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