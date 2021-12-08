В Новгородской области введен режим ЧС из-за отключений электричества после снегопадов

В Новгородской области введен режим ЧС с 8 декабря. Он будет действовать до ликвидации последствий аварий на электросетях. Решение приняла областная комиссия по ЧС на экстренном заседании под председательством губернатора региона Андрея Никитина.

"Предлагаю ввести режим ЧС с 8 до 12 декабря с учетом неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются на предстоящие выходные", - сказал глава региона.

Обильные снегопады привели к многочисленным авариям. Без света остались 8,5 тыс. человек в 397 населенных пунктах. Социальные объекты были подключены к постоянным или резервным источникам.

На ликвидацию аварий вышли более 70 бригад местного филиала "Россети Северо-Запад". В расчистке лесосек энергетикам помогают специалисты лесхозов, и по необходимости эта работа будет продолжена.

Никитин сообщил, что в некоторых населенных пунктах света нет уже несколько дней.

Ожидается, что 8 декабря в регион приедут более 30 аварийных бригад из Ленинградской, Псковской, Смоленской области и Карелии, более 100 человек.