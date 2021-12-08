24 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, госпитализированы с коронавирусом

На сегодняшний день 24 россиянина, вернувшиеся из ЮАР, госпитализированы с коронавирусом или его симптомами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". Известно, что у двоих из них подтвержден омикрон-штамм COVID-19, у других штамм пока устанавливается.

"Вот сейчас из общего количества приезжих там почти под сотню, госпитализировано уже из обсерватора в стационар 24 человека. В основном госпитализированы, потому что положительный ПЦР. Но и есть среди них люди, у которых ПЦР пока отрицательный, но клинические проявления появляются", - сказала Попова.

Ранее сегодня на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина Попова сообщила: "Люди, которых мы встречаем [из-за границы], в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых суток появляются два, шесть, восемь человек, которые прибавляются к числу госпитализированных".