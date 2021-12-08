"Укрепление позиций главы": Владислав Ховалыг стал главой реготделения "ЕР" в Туве

Сразу 12 российских губернаторов стали главами отделений "Единой России" в своих регионах. Эти назначения политологи считают одним из самых заметных итогов ХХ съезда партии.

"Во всех партийных структурах от Высшего и Генерального совета, Центрального исполкома до региональных организаций происходит большая кадровая ротация, это совершенно нормально, партия должна обновляться, должны приходить молодые люди", — подчеркнул председатель "ЕР" Дмитрий Медведев, призвавший новоиспечённых партийных лидеров поддерживать живой контакт с гражданами.

Некоторые главы регионов к моменту получения партийной должности находились на губернаторском посту уже несколько лет (например, Евгений Куйвашев в Свердловской области), многие - более года, а вот глава Тувы Владислав Ховалыг находится у руля власти, без приставки "и.о.", всего несколько месяцев. При этом, ранее региональное отделение "ЕР" в Туве возглавлял не прежний глава, Шолбан Кара-оол, а председатель Верховного Хурала Тувы Даваа Кан-оол. Спикер парламента был мало известен за пределами республики, а к новому главе внимание приковано с апреля — с того момента, когда он заступил на должность в качестве исполняющего обязанности. Поэтому совмещение Владиславом Ховалыгом сразу двух постов само по себе стало примечательным событием.

Руководители реготделений из числа губернаторов назначались в регионах и ранее, но сейчас эту линию решили сделать более массовой. Как считает политолог Анатолий Гагарин, это выгодно и партии, и самой региональной власти. В данном случае мы видим соединение двух ресурсов: исполнительной власти и ресурса партийного, политического.

Причём, несмотря на массовый единовременный "призыв" губернаторов на партийную работу, на местах сохраняется своя специфика. В тех регионах, где будут выборы, это позволит губернатору провести кампанию с опорой на партийные ресурсы.

"Например, в Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в генеральный совет — это ещё одно укрепление его партийно-политической позиции и добавляет ему электоральных возможностей на выборах. А если взять Туву, то мы видим молодого перспективного главу, который одержал хорошую победу, сейчас получает поддержку партии. В этой ситуации намёки на какое-то двоевластие или ещё что-то пропадают. Это, конечно же, укрепление позиций главы. С одной стороны, конечно, повышается ответственность. Губернаторы, получив такой ресурс, безусловно, сделают ревизию и посмотрят, насколько эффективно работают кадры, закреплённые за теми или иными направлениями. Думаю, в этом смысле партия становится более эффективной и, как говорили в советские времена, более "боевитой". Партия будет подчиняться непосредственно губернатору, его зона ответственности расширяется, он отвечает за всё, что происходит в партии и, соответственно, должен опираться на те кадры, которым он доверяет", — рассказал эксперт-политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин Накануне.RU.

Эксперт считает, что теперь партия может рассматриваться как "полигон для управленческих кадров", где управленцы, хорошо показавшие себя на партийном поприще, могут переходить в чиновники.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский обращает внимание на то, что "Единая Россия" подтверждает свой статус партии власти, в этом ряду стоит, например, получение губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым партбилета из рук Дмитрия Медведева. Что касается ситуации в Туве, то у губернатора Владислава Ховалыга успешная кампания за плечами и достаточно высокая электоральная поддержка.

"Это решение не вызывает удивления. Если учитывать ещё и политическую историю, и традицию политических предпочтений внутри республики, то этот шаг выглядит логичным и естественным. Республика Тыва отличается тем, что в ней традиционно очень высокая поддержка партии власти", — отметил Виктор Потуремский в беседе с Накануне.RU.