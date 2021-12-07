Telegram ввел возможность запрета пересылки и сохранения медиа из каналов

Telegram добавил новые функции, касающиеся групп и каналов.

Теперь создатели контента могут ограничить возможность сохранять медиа и пересылать сообщения из своих групп и каналов. Также теперь администраторы-боты могут писать пользователям, прежде чем принять их заявку — например, чтобы попросить ознакомиться с правилами группы, пройти тест или поддержать авторов пожертвованием.

Также изменения коснулись и личных чатов. Теперь пользователь может удалить все сообщения в личном чате за конкретный день или промежуток времени. Кроме того, можно оставлять сообщения от лица одного из каналов пользователя в публичных группах и комментариях к сообщениям в других каналов.