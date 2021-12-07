Украина и немного стратегической стабильности: что обсуждали Путин и Байден по версии Белого дома

В Белом доме прокомментировали итоги видеовстречи Владимира Путина и Джо Байдена. Она продлилась около двух часов.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и их европейских союзников по поводу наращивания Россией военного присутствия вокруг Украины и ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении администрации президента США.

Судя по всему, теме Украины была посвящена изрядная часть беседы. "Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами", - добавили в Белом доме.

Лишь пару слов пресс-служба Байдена уделила остальным темам: "президенты также обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог был о киберпреступности, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран".

В Кремле переговоры пока не прокомментировали.