08 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом Украина
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Украина и немного стратегической стабильности: что обсуждали Путин и Байден по версии Белого дома

В Белом доме прокомментировали итоги видеовстречи Владимира Путина и Джо Байдена. Она продлилась около двух часов.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и их европейских союзников по поводу наращивания Россией военного присутствия вокруг Украины и ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации", - говорится в сообщении администрации президента США.

Судя по всему, теме Украины была посвящена изрядная часть беседы. "Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам принять меры, и США будут делать это в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами", - добавили в Белом доме.

Лишь пару слов пресс-служба Байдена уделила остальным темам: "президенты также обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, отдельный диалог был о киберпреступности, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран".

В Кремле переговоры пока не прокомментировали.

Теги: переговоры, джо байден, владимир путин, украина



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