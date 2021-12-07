08 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин Джо Байден (2021) | Фото: пресс-служба Кремля

Конгресс США отказался вводить санкции в отношении "Северного потока-2"

Конгресс США опубликовал согласованный проект оборонного бюджета. Из него исключены санкции в отношении "Северного потока-2" (самой компании-оператора, а также всех участников проекта – подрядчиков, строителей и т.д.), а также другие поправки с рестрикциями в отношении России или россиян. Документ был опубликован сразу после завершения переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
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Также предлагалось рассмотреть на возможность введения персональных санкций список, предложенный соратниками Алексея Навального – в него вошли самые разные люди: от премьер-министра Михаила Мишустина до главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Теги: конгресс сша, северный поток-2, переговоры, джо байден, владимир путин



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