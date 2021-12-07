Конгресс США отказался вводить санкции в отношении "Северного потока-2"

Конгресс США опубликовал согласованный проект оборонного бюджета. Из него исключены санкции в отношении "Северного потока-2" (самой компании-оператора, а также всех участников проекта – подрядчиков, строителей и т.д.), а также другие поправки с рестрикциями в отношении России или россиян. Документ был опубликован сразу после завершения переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

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Одна из ограничительных мер предлагала запрет для американцев на приобретение российских облигаций федерального займа (ОФЗ).

Также предлагалось рассмотреть на возможность введения персональных санкций список, предложенный соратниками Алексея Навального – в него вошли самые разные люди: от премьер-министра Михаила Мишустина до главного редактора RT Маргариты Симоньян.