Конгресс США отказался вводить санкции в отношении "Северного потока-2"
Конгресс США опубликовал согласованный проект оборонного бюджета. Из него исключены санкции в отношении "Северного потока-2" (самой компании-оператора, а также всех участников проекта – подрядчиков, строителей и т.д.), а также другие поправки с рестрикциями в отношении России или россиян. Документ был опубликован сразу после завершения переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
Одна из ограничительных мер предлагала запрет для американцев на приобретение российских облигаций федерального займа (ОФЗ).
Также предлагалось рассмотреть на возможность введения персональных санкций список, предложенный соратниками Алексея Навального – в него вошли самые разные люди: от премьер-министра Михаила Мишустина до главного редактора RT Маргариты Симоньян.