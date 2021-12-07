Белоруссия назвала список товаров, попадающих под контрсанкции в отношении ЕС и США

Кабмин Белоруссии озвучил список товаров, попадающих под контрсанкции, которые начнут действовать с 1 января 2022 года.

По запрет попадет ряд товаров, произведенных в Евросоюзе, США, Канаде, исландии, Великобритании и Ирландии, Северной Македонии, Черногории и Албании.

"Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - сообщили в пресс-службе совета министров республики.

Из-под санкций будут выведены несколько позиций, имеющих критическое значение, например, детское питание, также белорусы смогут ввозить товары из этих стран для личного пользования и употребления.

Под запрет попадает свинина и несколько видов другого мяса, молочная продукция, овощи и фрукты, орехи, жиры и масла, колбасы, кондитерские изделия и др.

Напомним, ранее США, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении нескольких десятков физических и юридических лиц из Белоруссии. США запрещает своим гражданам операции с новыми долговыми облигациями Белоруссии. Кроме того, последовали санкции в отношении белорусских предприятий из химической промышленности, авиационного сектора и машиностроения. Великобритания также ввела санкции в отношении пяти белорусских журналистов и компании "Беларуськалий".