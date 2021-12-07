Переговоры Путина и Байдена продлились два часа

Переговоры в формате видеоконференции между Владимиром Путиным и Джо Байденом продлились всего два часа. Это значительно меньше, чем предполагали журналисты и политологи. Первая встреча двух президентов – в Женеве в июне этого года – продолжалась значительно дольше.

Примерный список тем для обсуждений было несложно предсказать, тем не менее, стороны не уточняли его. Переговоры были закрытыми. А российские СМИ еще и начали отмечать странности: Вашингтон не предоставил американским журналистам ни одного протокольного кадра из кабинета Байдена, пришлось использовать те, что предоставила пресс-служба Кремля. На этих кадрах президенты приветствуют друг друга. Видно, что Путин находится в кабинете сочинской резиденции, тогда как Байден сидит на фоне белой стены, вероятно, не в Овальном кабинете Белого дома.