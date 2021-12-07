СКР возбудил два уголовных дела по нападению на МФЦ в Москве

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после нападения 45-летнего Сергея Глазова на МФЦ "Рязанский" в Москве. Убиты два человека – охранник и администратор, госпитализированы четыре человека, в том числе 10-летняя девочка.

Как сообщили в ГСУ СКР по Москве, уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

"По предварительным данным, 7 декабря мужчина зашёл в помещение государственной организации, расположенной на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Другим пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний ребёнок, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

СМИ сообщили, что задержанный доставлен в Следственный комитет на допрос, но пока его состояние нельзя назвать адекватным. Источники "Коммерсанта" сообщили, что мужчине назначат психиатрическую экспертизу. Также сообщается, что ранее он был судим.

Между тем, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила журналистам, что госпитализированные пострадавшие были доставлены в операционные отделения, их состояние оценивается как тяжелое.

Baza приводит реконструкцию событий, произошедших с 10-летней девочкой, пришедшей в МФЦ с родителями. Ее мама находилась в одном из кабинетов, папа – в детской комнате. Девочка захотела попить и пошла к кулеру, где в этот же момент оказался вооруженный пистолетом Глазов. На глазах у ребенка он выстрелил в администратора, а затем направил пистолет на девочку и выстрелил. По счастливому стечению обстоятельств пуля задела девочку по касательной, она бросилась в детскую комнату к отцу, откуда их эвакуировали. После девочку направили в Морозовскую детскую больницу. Сейчас она успешно перенесла операцию, ее здоровью ничего не угрожает.