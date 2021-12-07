СМИ выдали за фотографии "стрелка из МФЦ" снимки его тезки

СМИ оболгали тезку стрелка, который сегодня в одном из МФЦ Москвы устроил стрельбу.

Фотографии предполагаемого нападавшего появились в СМИ и Telegram-каналах буквально через мгновение после того, как стало известно его имя – Сергей Глазов. Также про мужчину было известно, что ему 45 лет. Журналисты нашли в соцсетях фотографии тезки Глазова, соотнесли его фото с единственным снимком – нечеткой фотографией автомобильных прав. В итоге в преступники записали совершенно постороннего, невиновного ни в чем человека. СМИ брали фотографии со страницы другого Сергея Глазова во "ВКонтакте" и выдавали их за сенсацию.

"Конечно [я ни при чём], я сейчас в Московской области, неподалёку, в посёлке работаю. Нет конечно, вы что. Мне сейчас все названивают, и с работы названивают. Говорят, ты стрелял, я говорю, где именно?" – рассказал ошарашенный тезка стрелка изданию News.Ru.

Между тем, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на МФЦ "Рязанский" на улице Коновалова. В результате нападения скончались два человека – охранник и администратор, пострадали трое, в том числе 10-летняя девочка.