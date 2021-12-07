07 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом Москва
Владимир Путин Джо Байден (2021) | Фото: пресс-служба Кремля

"Рад Вас снова видеть": Путин и Байден начали виртуальный саммит

В Москве и Вашингтоне начался видеосаммит президентов России и США. Главы государств впервые встречаются один на один после очных переговоров в Женеве в июне этого года.
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Как и анонсировалось, переговоры идут в закрытом формате (прессе показали только приветствие, которое было довольно теплым, Байден даже заявил, что раз снова увидеть Путина), будут продолжаться несколько часов, российская сторона по итогам встречи заявлений и общения с прессой не планирует, а вот в Белом доме готовят брифинг для журналистов.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что предметом переговоров точно станут двусторонние отношения, реализация женевских договоренностей, отношения России и НАТО, ситуация на Украине, а также другие актуальные мировые темы, начиная Афганистаном и заканчивая кибербезопасностью.

От хода и настроения встречи будет зависеть и дальнейшее дипломатическое взаимодействие. По мнению источников, если главы государств найдут точки соприкосновения, то уже в начале 2022 года возможна их очередная очная встреча.

Теги: владимир путин, джо байден, переговоры, саммит



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Развитие сюжета:

Ранее 07.12.2021 20:19 Мск Переговоры Путина и Байдена продлились два часа


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