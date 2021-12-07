В Госдуме предложили обязать "Газпром" и власти всегда поддерживать работу Вечных огней

В Госдуме предложили законодательно определить ответственных за постоянную работу Вечных огней в России.

Сейчас такие мемориалы есть почти в каждом населенном пункте, но их работа никак не регулируется. В результате их могут отключить или затушить.

"Очевидно, что речь идет о вопросе системы. Необходимо установить, что такое Вечный огонь, их перечень. Руководство "Газпрома" согласно с подходом, при котором Вечные огни не могут ни при каких обстоятельствах гаснуть. Логика такая же, как поддержание постоянного энергообеспечения социально значимых объектов — школ или роддомов", - считает глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.