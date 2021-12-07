07 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО
(2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Учалинский ГОК (УГМК) передал городу ФАП и детскую площадку

АО "Учалинский ГОК" (входит в УГМК) в рамках благотворительной деятельности построил в городском микрорайоне "Рудник" детскую спортивную площадку и фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

Место для расположения блочно-модульного ФАПа руководство больницы и администрации города определило рядом с местной школой. Учалинский ГОК произвел на земельном участке полный комплекс строительных работ: участок был распланирован, отсыпан скальным грунтом и щебнем, заасфальтирован. Построен фундамент под блочно-модульное здание, к которому подведены необходимые коммуникации. Сама конструкция здания изготовлена на заводе, доставлена на место и собрана из готовых модулей.

ФАП(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Территория новой детской площадки разделена на три зоны: мини-футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола и площадка для игрового комплекса, вокруг которой разместилась беговая дорожка. Обе площадки для игры с мячом огорожены современной металлической сеткой. Пока на всех трех зонах уложено только асфальтовое покрытие, а мягкое резиновое появится не раньше весны – с установлением теплой и сухой погоды.

(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

"Участие в решении социально-экономических проблем района и города для Учалинского ГОКа – обычная практика, обусловленная принципами корпоративной социальной ответственности УГМК. В этом году благодаря эффективной работе коллектива комбината мы реализовали два крупных социальных проекта, пусть они служат долго, обеспечивая жителей качественной медико-санитарной помощью и безопасным детским отдыхом", – поздравил жителей микрорайона директор АО "Учалинский ГОК" Закария Гибадуллин.

Всего на строительство ФАПа и детской спортивной игровой площадки Учалинский ГОК направил более 18,5 млн руб.

(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Теги: Учалинский ГОК, УГМК



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