Учалинский ГОК (УГМК) передал городу ФАП и детскую площадку

АО "Учалинский ГОК" (входит в УГМК) в рамках благотворительной деятельности построил в городском микрорайоне "Рудник" детскую спортивную площадку и фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

Место для расположения блочно-модульного ФАПа руководство больницы и администрации города определило рядом с местной школой. Учалинский ГОК произвел на земельном участке полный комплекс строительных работ: участок был распланирован, отсыпан скальным грунтом и щебнем, заасфальтирован. Построен фундамент под блочно-модульное здание, к которому подведены необходимые коммуникации. Сама конструкция здания изготовлена на заводе, доставлена на место и собрана из готовых модулей.

Территория новой детской площадки разделена на три зоны: мини-футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола и площадка для игрового комплекса, вокруг которой разместилась беговая дорожка. Обе площадки для игры с мячом огорожены современной металлической сеткой. Пока на всех трех зонах уложено только асфальтовое покрытие, а мягкое резиновое появится не раньше весны – с установлением теплой и сухой погоды.

"Участие в решении социально-экономических проблем района и города для Учалинского ГОКа – обычная практика, обусловленная принципами корпоративной социальной ответственности УГМК. В этом году благодаря эффективной работе коллектива комбината мы реализовали два крупных социальных проекта, пусть они служат долго, обеспечивая жителей качественной медико-санитарной помощью и безопасным детским отдыхом", – поздравил жителей микрорайона директор АО "Учалинский ГОК" Закария Гибадуллин.



Всего на строительство ФАПа и детской спортивной игровой площадки Учалинский ГОК направил более 18,5 млн руб.