07 Декабря 2021
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Государственная дума, Госдума (2019) | Фото: duma.gov.ru

Госдума проверит чиновников-обладателей патентов на вакцины на предмет конфликта интересов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил своему первому заместителю Александру Жукову изучить информацию о возможном конфликте интересов у чиновников, которые являются обладателями патентов на вакцины от коронавируса и при этом могут влиять на ход вакцинации. Также под проверку могут попасть чиновники, родственники которых имеют отношение к производству вакцин.

Организовать такую проверку сегодня на пленарном заседании палаты попросил представитель КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, о конфликте интересов сообщил ряд СМИ. У указанных чиновников, как рассказал депутат, есть возможность одобрять применение вакцин, которые они сами же и разрабатывают. Конкретных имен не называлось.

На сегодняшний день известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова является одним из разработчиков вакцины "ЭпиВакКорона".

Теги: госдума, анна попова, эпиваккорона, проверка, конфликт интересов, вакцина, патент



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