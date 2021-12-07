На Урале создадут "Добро.Центры", которые будут способствовать развитию волонтёрства

"Добро.Центры" появятся при поддержке Благотворительного фонда РМК и Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" в регионах присутствия Русской медной компании. Такое решение было принято в ходе Международного форума гражданского участия "МЫ ВМЕСТЕ, который прошёл в Москве в честь празднования Международного дня добровольца. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

В 2021 году Ассоциацией волонтёрских центров разработана и запущена социальная франшиза "Добро.Центры". Они станут аналогом МФЦ, который распределяет ресурсы между теми, кому нужна помощь, и теми, кто готов её оказывать. В регионах присутствия РМК - в Свердловской, Челябинской, Новгородской и Оренбургской областях и Хабаровском крае - они появятся при поддержке Благотворительного фонда РМК и Волонтёрского центра РМК "Сила Урала".

"Мы планируем открыть Добро.Центры в территориях присутствия Русской медной компании, чтобы системно развивать добровольчество и благотворительность", - рассказал директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" собрал в Москве несколько тысяч волонтёров из 46 стран мира. Основными участниками форума стали представители крупнейших Добровольческих организаций России. Благотворительный фонд РМК и добровольцы Волонтёрского центра РМК приняли участие в открытых обсуждениях и лекциях, а также обменялись опытом с участниками форума.

"Волонтёрское движение стало активно развиваться в начале 2020 года в разгар пандемии коронавируса. Люди поняли, как важно помогать, и не только ради других, но и ради самих себя. На московском форуме наша делегация стала самой многочисленной – 27 волонтёров из территорий присутствия Русской медной компании. Это хороший опыт для добровольцев: они не только рассказали свои истории помощи, но и посмотрели, что делают другие волонтёры", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.