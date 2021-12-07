07 Декабря 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Мемориальная доска, Юрий Бедерин (2021) | Фото: Прокуратура ХМАО

Память убитого прокурора ХМАО почтили мемориальной доской

В посёлке Горчуха (Костромская область) состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о погибшем прокуроре ХМАО Юрии Бедерине (1952-2000), сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве Югры.

Мемориальная доска установлена на здании Горчухинской средней школы, в которой учился Юрий Александрович. 25 ноября 2021 г. по инициативе прокурора округа школе также присвоено имя Юрия Бедерина.

Напомним, убийство в 2000 г. прокурора ХМАО вменяют Юрию Чекину. Глава местного надзорного ведомства Юрий Бедерин был застрелен несколькими выстрелами в голову в подъезде своего дома, когда возвращался с работы. Убийц удалось вычислить по "горячим следам". Предполагаемый заказчик до сих пор находится на свободе.

В конце ноября Бедерин стал почётным гражданином Югры.

По предварительной версии, мотивом убийства стала профессиональная деятельность прокурора. Он вел расследования важнейших уголовных дел, в частности, убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и ряда покушений на мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова. По версии следствия, заказчиком убийства является Юрий Чекин, в 2000 г. занимавший пост начальника окружного контрольно-ревизионного управления. Прокурор округа решил провести в отношении его ведомства проверку, после чего Чекин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве взятки. В январе 2018 г. в сети появилось обращение Чекина к Владимиру Путину, где предполагаемый заказчик убийства просит защиты, объясняя преследование своей профессиональной деятельностью. 26 октября 2021 г. стало известно, что Чекина "взяли" в одной из квартир Ханты-Мансийска, где он жил.

Теги: Юрий Бедерин, мемориальная доска



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