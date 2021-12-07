07 Декабря 2021
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Общество В России
Наоми Кэмпбелл путешествует в маске и защитном костюме, остерегаясь коронавируса. (2020) | Фото: instagram.com/naomi

На наличие омикрон-штамма обследовано уже 5 тысяч россиян, прибывших из-за рубежа - Роспотребнадзор

Из-за появления нового штамма коронавируса Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием прибывающих из-за границы россиян. С 26 ноября обследовано уже более 5 тыс. человек, сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета оперштаба по борьбе с коронавирусом при правительстве России.

"Все граждане, у которых по возвращении выявлен COVID-19, госпитализированы, омикрон-штамм выявлен у двоих", - сообщила Попова.

"Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых суток появляются два, шесть, восемь человек, которые прибавляются к числу госпитализированных", - рассказала Попова.

Глава правительства России Михаил Мишустин призвал быть начеку: "Пока нет ясности, как он [новый штамм] повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию".  

Также глава Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионах. По ее словам, "в большинстве регионов наблюдается снижение или отсутствие роста заболеваемости, однако коэффициент распространения остается высоким". "Такие показатели пока не позволяют отменить ограничительные меры", - заключила Попова.

 О снижении числа одновременно болеющих граждан сообщил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Темп снижения составил почти 11% за неделю.

"Койки возвращают к оказанию плановой медпомощи. По стране доля свободного коечного фонда составляет 25%", - отметил министр.

Полностью вакцинировано почти 65 млн человек, это более 62% от численности взрослого населения. Среди граждан старше 60 лет привиты 61,7%. Вакцина для детей внесена в список жизненно важных препаратов.

Теги: омикрон-штамм, анна попова, заболеваемость



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