В Екатеринбурге готовятся к вакцинации школьников от COVID-19

Школьников Екатеринбурга могут начать прививать от коронавируса уже в ближайшее время. Об этом в эфире "Эхо Москвы" заявил начальник городского департамента образования Константин Шевченко. По его словам, речь идет о детях старше 12 лет. Более того, covid-вакцинация может быть включена в календарь обязательных прививок.

"Мы к этому готовимся. По крайней мере такая информация у нас имеется. Пока, по нашим прогнозам, вакцина будет для детей 12+. Она, вероятнее всего, будет включена в календарь обязательных прививок. Если она будет включена в календарь, технология у нас отработана и прививать будут прямо в школах", - рассказал Шевченко.

Он также отметил, что нужно быть готовым к протестам родителей, остерегающихся того, что на их детях будут проводить опыте якобы еще не проверенной вакцины. Однако, по его мнению, данные опасения абсолютно неконструктивны, поскольку "мы находимся в процессе развития и прогресса, и когда перед населениям возникает вызов, на этот вызов нужно отвечать здраво".

Напомним, что на сегодняшний день 82 класса из практически 56 школ Екатеринбурга отправлены на карантин в связи с выявлением у школьников коронавирусной инфекции. Однако еще больше на отправлены по домам из-за роста заболеваемости ОРВИ - свыше 200. Несмотря на это, по словам Шевченко, наблюдается стабильная динамика заболеваемости, из-за чего можно утверждать, что до конца года ученики точно будут доучиваться в очном формате.

На сегодняшний день 93% всех сотрудников образовательных организаций и 97% педагогов города привито от COVID-19. Исключением стали те, у кого есть медотвод и сотрудники, заявившие об отказе от вакцинации. С такими, по словам начальника дипобразования, часто помогает обычный диалог. но бывают и случаи вывода педагога на дистант или его отстранение. Директора школ держат на контроле ситуацию в ревакцинацией учителей, которые должны повторно поставить прививку спустя полгода после завершения первой вакцинации.