Жителя Челябинска осудят за незаконный вылов 16 лещей из Шершневского водохранилища

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя, обвиняемого в незаконном вылове рыбы из Шершневского водохранилища, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае обвиняемый на резиновой лодке с мотором, используя сети, выловил 16 лещей. При этом он знал, что в период нереста вылов всех видов рыб запрещен.

Мужчину задержали сотрудники отдела государственного контроля, надзора, охраны биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Обвиняемый возместил ущерб в размере 16 тыс. рублей.