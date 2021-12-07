07 Декабря 2021
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Частные сервисы по поиску работы эффективнее государственных – Счетная палата

Несмотря на то, что на государственном портале "Работа в России" (за работу проекта ответственен Минтруд) сейчас насчитывается 1,8 млн вакансий, базы и возможности частных сервисов по поиску работы гораздо шире, считают в Счетной палате России.

"Создание сайта государственной службы занятости пока не привело к улучшению ситуации, у коммерческих сервисов объемы баз куда больше, например, у SuperJob и HeadHunter", - заявил аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин, выступая в Госдуме с оценкой деятельности Минтруда.

По данным Минтруда, сейчас уровень безработицы вышел на докризисный показатель и составляет 4,3% (данные октября). В 57 регионах уровень занятости выше, чем был до пандемии. Долги по зарплате сейчас составляют 1,3-1,4 млрд руб., в начале 2020 года задолженность была 2,1 млрд руб., в середине 2020-го года достигла своего пика и превышала 2,4 млрд руб.

Теги: минтруд, работа, поиск работы, вакансии, сервис



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