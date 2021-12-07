Путин поручил правительству и "Газпрому" подумать, как подключить "Роснефть" к экспорту газа

Президент России Владимир Путин поручил правительству, "Газпрому" и "Роснефти" к 1 марта подготовить предложения по проведению эксперимента: "Роснефть" предлагается подключить к поставкам газа на экспорт, а конкретно – на европейский рынок. Речь идет об объеме до 10 млрд кубометров в год, передает "Интерфакс".

О желании "Роснефти" подключиться к экспорту газа стало известно еще в начале сентября этого года. Тогда глава нефтяной компании Игорь Сечин попросил президента рассмотреть вопрос. Также Сечин предлагал платить НДПИ на экспортируемый "Роснефтью" газ "согласно фактической рыночной конъюнктуре", и он мог бы составлять около 5 тыс. руб. на тыс. кубометров против текущей ставки НДПИ "Газпрома" в 1,29 тыс. руб.

Пока газопровод "Северный поток 2" не введен в эксплуатацию, и с этим есть проблемы, тем не менее, одним из аргументов Сечина была полная загрузка СП-2 после ввода газопровода в эксплуатацию.