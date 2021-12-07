В Екатеринбурге полицейские полчаса гонялись за пьяным водителем и открыли огонь

07 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Екатеринбурге полицейские полчаса гонялись за пьяным водителем и открыли огонь

В Екатеринбурге задержали водителя с признаками опьянения. Для этого полицейским пришлось применить табельное оружие.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в ночь на 7 декабря при патрулировании Верх-Исетского района экипаж 4 роты полка ДПС обнаружил стоявший у обочины автомобиль Hyundai Getz. С учетом того, что на Урале резко похолодало, инспекторы решили поинтересоваться, не нужна ли водителю помощь. Однако, едва патрульные подъехали к машине, находившийся за рулем резко начал движение и попытался скрыться.

Началось преследование, которое длилось около 30 минут. Сотрудники ДПС были вынуждены открыть стрельбу по колесам, так как нарушитель проехал шесть перекрестков на красный свет и допустил 11 выездов на встречную полосу с реально опасным маневрированием.

Напротив дома №24 на улице Монтажников машина остановилась после того, как у нее были пробиты колеса. За рулем сидел 29-летний мужчина. Освидетельствование показало, что лихач находился в состоянии опьянения, показания прибора составили 0,29 мг/л.

Выяснилось, что задержанный является жителем Екатеринбурга со стажем вождения три года. За это время к административной ответственности он привлекался 55 раз, в основном за превышение скоростного режима.

Нарушителя доставили в отдел полиции, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку. В отношении задержанного сотрудники полиции составили сразу 26 административных протоколов. Сейчас он находится под стражей в ожидании судебного разбирательства.

Теги: водитель, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7167

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети