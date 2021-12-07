В Екатеринбурге полицейские полчаса гонялись за пьяным водителем и открыли огонь

В Екатеринбурге задержали водителя с признаками опьянения. Для этого полицейским пришлось применить табельное оружие.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в ночь на 7 декабря при патрулировании Верх-Исетского района экипаж 4 роты полка ДПС обнаружил стоявший у обочины автомобиль Hyundai Getz. С учетом того, что на Урале резко похолодало, инспекторы решили поинтересоваться, не нужна ли водителю помощь. Однако, едва патрульные подъехали к машине, находившийся за рулем резко начал движение и попытался скрыться.

Началось преследование, которое длилось около 30 минут. Сотрудники ДПС были вынуждены открыть стрельбу по колесам, так как нарушитель проехал шесть перекрестков на красный свет и допустил 11 выездов на встречную полосу с реально опасным маневрированием.

Напротив дома №24 на улице Монтажников машина остановилась после того, как у нее были пробиты колеса. За рулем сидел 29-летний мужчина. Освидетельствование показало, что лихач находился в состоянии опьянения, показания прибора составили 0,29 мг/л.

Выяснилось, что задержанный является жителем Екатеринбурга со стажем вождения три года. За это время к административной ответственности он привлекался 55 раз, в основном за превышение скоростного режима.

Нарушителя доставили в отдел полиции, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку. В отношении задержанного сотрудники полиции составили сразу 26 административных протоколов. Сейчас он находится под стражей в ожидании судебного разбирательства.