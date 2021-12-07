В ПГНИУ опровергли информацию о неисправной сигнализации и хищениях

Пермский государственный университет опроверг информацию о неисправной сигнализации, на установку которой были выделены деньги из федерального бюджета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПГНИУ эти сведения не соответствуют действительности.

"Системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и учета доступа закуплены и установлены в соответствии с существующими требованиями безопасности. Оборудование в момент трагедии находилось в работоспособном состоянии. По условиям контрактов сервисное обслуживание и гарантийные обязательства подрядчик обеспечивает до марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В университете также подчеркнули, что оставляют за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации.

Напомним, ранее telegram-канал Mash сообщил, что 20 сентября, когда было совершено нападение на учащихся, не было ни сирен, ни оповещений. Со ссылкой на документы проверки управления Федерального казначейства канал сообщает: оповещения и сигнализаций не было, потому что они не работали. Техника была закуплена на федеральные деньги, а принята уже неисправной. Ущерб якобы оценили в 35 млн 676 тыс. 587 руб.