07 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Горящие торфяники у Екатеринбурга (2021) | Фото: Софья Косачёва / Гринпис

Пожарные сообщили об отсутствии "подснежных" торфяных пожаров в Свердловской области

На территории Свердловской области не установлено торфяных пожаров. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергей Махнев, передает корреспондент Накануне.RU.

"На сегодняшний день торфяных пожаров на территории Свердловской области не установлено. То есть у нас была тяжелая ситуация в октябре, когда были торфяные пожары", - сообщил Махнев.

По его словам, на данный момент сотрудники ведомства проводят профилактические операции, связанные с пожарами в жилом секторе и неосторожным обращением с огнем, печным отоплением и использованием пиротехники в течение новогодних праздников. Пока в этом списке отсутствуют меры по предотвращению торфяных пожаров. Вместо этого главе Екатеринбурга Алексею Орлову и МОБ выданы методические рекомендации для подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду.

Горящие торфяники у Екатеринбурга(2021)|Фото: Софья Косачёва / ГринписГорящие торфяники у Екатеринбурга(2021)|Фото: Софья Косачёва / Гринпис

Напомним, очаги тления торфа накануне были обнаружены сотрудниками российского "Гринпис" и екатеринбургской волонтерской группой "Добровольцы быстрого реагирования". Результаты обследования показали, что минувшей осенью полностью потушить очаги не удалось, а игнорирование ситуации может привести к новым пожарам уже ранней весной следующего года.

В департаменте лесного хозяйства по УрФО прокомментировали ситуацию, пояснив, что из-за теплой погоды в регионе поверхностный снег во многих местах растаял, отчего стало заметно тление торфа около поселка Старопышминск (Березовский округ). Несмотря на это, никакой угрозы населенному пункту это длительное шаение не представляет, а местные власти держат ситуацию под контролем.

В свою очередь прокуратура нашла виновника торфяных пожаров у микрорайона Солнечный и густого смога, накрывшего весь город. Им оказалось ЗАО "Реконструкция" - компания, которой и принадлежала земля с очагами тления.

Теги: пожар, торфяник, пожарные



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