Челябинск получит 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста

Челябинская область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста. Распоряжение о распределении бюджетных трансфертов, представляемых в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Работы на объекте ведутся с опережающим графиком. Завершить реконструкцию планируют летом 2022 года.

Напомним, в октябре 2020 года управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб. С 1 мая 2021 года Ленинградский мост закрыт на реконструкцию.