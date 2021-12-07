07 Декабря 2021
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Экономика В России
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Чубайс предсказал масштабную трансформацию экономики России в ближайшие 30 лет

Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

По его мнению, грядущие изменения можно сравнить с тем, как преобразилась за последнее время информационная сфера.

Чубайс добавил, что страна находится на пороге кардинального пересмотра всех базовых принципов: изменится электроэнергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и быт россиян.

По словам представителя президента, Россия очень уязвима для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль.

При этом политик подчеркнул, что в нашей стране есть много возможностей для развития этого сектора и создания новых отраслей, которых в настоящее время не существует, передает ТАСС.

В августе Чубайс заявил, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к смене мировых элит. По его мнению, сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI и, вероятно, XXII веков.

Ранее Чубайс в очередной раз озвучил планы на энергетическое будущее России. Спецпредставитель президента рассказал о водородных перспективах – по его мнению, Россия могла бы стать лидером на европейском водородном рынке, а также могла бы использовать газотранспортную инфраструктуру для поставки этого газа в Европу.

Теги: анатолий чубайс, экономика россии



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