07 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
елочные шары, петербург, лп (2021) | Фото: https://t.me/Vosstaniya_Square/ скрин

Частная компания анонсировала выпуск елочных шаров с изображением петербургских развалин

Одна из петербургских компаний решила креативно привлечь внимание к проблеме уничтожения зданий, входящих в реестр исторического наследия. Предприниматели выпустили серию елочных игрушек, на которых изображены разрушенные дома Северной столицы.

Авторы проекта считают необходимым и важным освещать постепенное уничтожение культурного облика Петербурга, к которому приводит безответственное отношение городских властей. Компания рассказала о своей идее 6 декабря — в тот же день загорелась бывшая фабрика бумаги.

«На них (игрушках, прим. Ред) изображены исторические здания, которые еще не успел уничтожить губернатор Беглов, вместо того, чтобы восстановить. Снос рождает предложения», — пояснили аналитики.

елочные шары, петербург, лп(2021)|Фото: https://t.me/Vosstaniya_Square/ скрин

За последние шесть лет город лишился 77 зданий, которые являлись историческим и культурным наследием. Масштаб этой проблемы связан, прежде всего, с действиями подведомственного губернатору Александру Беглову Фонда капитального ремонта, который постоянно откладывает восстановление старого фонда или же вовсе оставляет этот вопрос без внимания.

Накануне стало известно, что Беглов одобрил снос исторических построек на проспекте Обуховской обороны для реализации проекта Большого Смоленского моста. Все это указывает на деструктивный характер действий городских чиновников, которые явно не заинтересованы сохранением уникального облика Петербурга.

Теги: петербургские развалины, елочные шары, северная столица, александр беглов,



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