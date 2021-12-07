В Советском районе вслед за Югорском перевели на дистант школы и колледж

Школы Советского района, учреждения дополнительного образования и "Советский политехнический" колледж переведут на дистанционный режим работы с 8 по 15 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Это следует из постановления санитарно-противоэпидемиологической комиссии района.

На этот же период будет приостановлено предоставление услуг детскому населению (занятия, мероприятия, тренировочный процесс, спортивные соревнования и т.д.) учреждениями культуры, спорта, социальной защиты, дополнительного образования и иных учреждений всех форм собственности, в том числе и по абонементам.

Отметим, что ранее на дистант перевели учащихся Югорска.