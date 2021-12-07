Греф назвал "небылицами" информацию о готовящихся новых санкциях против РФ

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции США не смогут ограничить конвертацию рубля в другие иностранные валюты.

Он назвал "небылицами" и "чушью несусветной" информацию СМИ о готовящихся новых санкциях в отношении России.

"Это невозможно запретить, это невозможно исполнить", - цитирует Грефа ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщил, что Запад рассматривает возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары и другие иностранные валюты в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).