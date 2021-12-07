"Не удосужился приехать к семьям погибших": в Госдуме министра труда раскритиковали за "Листвяжную"

Отсутствие федерального траура по погибшим в Кузбассе горнякам разозлило шахтеров, а депутатов разозлил министр труда, не приехавший к семьям погибших.

В Госдуме сегодня весьма критично отнеслись к докладу в рамках "правительственного часа" министра труда и социальной защиты Антон Котякова. Он пытался рассказывать о том, как прошел второй пандемийный год, но слишком острые события последних недель вывели депутатов на эмоции.

Глава комитета по делам семьи, детей и женщин Нина Останина (КПРФ) заявила министру: "Вы даже не удосужились побывать на месте трагедии и пообщаться с семьями погибших и пострадавшими. Не ходатайствовали о введении общенационального траура, а нам до сих пор звонят шахтеры и их близкие и спрашивают, неужели погибшие не достойны памяти? Вы встретились с бизнесом (Котяков рассказал о встречах с профсоюзами и владельцами шахт - прим. ред.), но не сочли нужным встретиться с работниками".

Вопросов по трагедии на шахте "Листвяжная" было много. И министр признал, что нарушения были: "В рамках трудового соглашения в отрасли 70% зарплаты должны относиться к фиксированной части, однако, в ходе анализа выяснилось, что эта условно постоянная часть была в зависимости от объемов выработки на шахте, то есть являлась переменной". Котяков добавил, что на встрече с владельцами предприятий угольной промышленности была достигнута договоренность о разработке отраслевой системы оплаты труда. "Есть необходимость увеличения ставки выработки. Минимальную ставку есть предложение сделать не менее МРОТ. Это приведет к росту всех остальных ставок примерно в 1,8 раза", - сообщил Котяков.

Также глава ведомства заявил, что в целом по стране "травматизм на производстве в целом снижается, динамика достаточно положительная, ситуация на "Листвяжной" скорее исключение".