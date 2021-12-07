07 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область
Александр Селюнин (2021) | Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени в суде исследуют материалы дела экс-главы областного управления ГИБДД

В Тюмени продолжается рассмотрение уголовного дела экс-начальника управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Сегодня на заседании допросили свидетеля Низомжона Турсунова, продолжают исследовать материалы дела. Следующее судебное заседание состоится 14 декабря", - уточнили в пресс-службе.

По данным следствия, с июня по ноябрь 2020 г. Селюнин через посредника, которым стал его близкий знакомый, построил на своем земельном участке придомовой комплекс. Работы он оплатил деньгами, которые получил в качестве взяток от иностранцев за получение водительских удостоверений. Общая сумма взяток составила более 600 тыс. руб.

Теги: Александр Селюнин, взятка



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