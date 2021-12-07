В Госдуме так и не ввели вход по QR-кодам для посетителей

Госдума, несмотря на громкие заявления спикера Вячеслава Володина, так и не ввела режим QR-кодов для посетителей: членов правительства и ведомств, экспертов и других лиц, приходящих в здание парламента не на свое рабочее место.

Глава палаты в начале этой пленарной недели заявил, что сейчас только один депутат болен коронавирусом (в начале осенней сессии было 12 больных), а уровень коллективного иммунитета среди депутатов составляет 94%. Рейтинг самых вакцинированных фракций (по убыванию): ЛДПР, ЕР, СРЗП, КПРФ, "Новые люди". При этом уровень коллективного иммунитета у аппарата Госдум составляет 99%, и сейчас, по словам Володина, "прорабатывается вопрос необходимости внедрения QR-кодов для посещения гостей". Несмотря на то, что уровень вакцинации в Думе высокий, в комплекс зданий парламента ежедневно приходит 3 тыс. человек.