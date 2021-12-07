07 Декабря 2021
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Общество В России Москва
Москва (2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме так и не ввели вход по QR-кодам для посетителей

Госдума, несмотря на громкие заявления спикера Вячеслава Володина, так и не ввела режим QR-кодов для посетителей: членов правительства и ведомств, экспертов и других лиц, приходящих в здание парламента не на свое рабочее место.

Глава палаты в начале этой пленарной недели заявил, что сейчас только один депутат болен коронавирусом (в начале осенней сессии было 12 больных), а уровень коллективного иммунитета среди депутатов составляет 94%. Рейтинг самых вакцинированных фракций (по убыванию): ЛДПР, ЕР, СРЗП, КПРФ, "Новые люди". При этом уровень коллективного иммунитета у аппарата Госдум составляет 99%, и сейчас, по словам Володина, "прорабатывается вопрос необходимости внедрения QR-кодов для посещения гостей". Несмотря на то, что уровень вакцинации в Думе высокий, в комплекс зданий парламента ежедневно приходит 3 тыс. человек.

Теги: qr-коды, госдума, вячеслав володин, коллективный иммунитет



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