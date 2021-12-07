Песков ответил на опасения из-за введения обязательных QR-кодов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, может ли закон о введении QR-кодов на федеральном уровне привести к напряженности в обществе.

"Законопроект находится в работе, тема прорабатывается в комиссиях", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что эксперты будут обсуждать все нюансы.

Также Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что 11 региональных парламентов отказались от рассмотрения предложенного законопроекта о QR-кодах. Он отметил, что" это достаточно сложная тема", есть "много нюансов".

По словам Пескова, в регионах виднее, "какие меры… в условиях ковида более эффективны, какие менее".

Напомним, после внесения законопроектов в Госдуму в середине ноября парламент по регламенту направил документы на отзыв в регионы. Некоторые из них уже поддержали законопроекты. Другие готовы одобрить инициативу федерального правительства при внесении ряда поправок.

Рассмотрение законопроектов в первом чтении в Госдуме предварительно назначено на 16 декабря.