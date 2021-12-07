07 Декабря 2021
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фонд святой екатерины, логотип (2021) | Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Поддержкой медиков, работающих в "красных зонах", Фонд святой Екатерины отметил день небесной покровительницы Екатеринбурга

В Екатеринбурге отмечают день небесной покровительницы уральской столицы - день святой Екатерины. Как передает корреспондент Накануне.RU, традиционно Фонд святой Екатерины вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением проводит сразу несколько мероприятий в этот день.

икона, екатерина(2021)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Второй год подряд учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский оказывают поддержку семьям медиков «красных» зон, которые погибли от коронавируса, заразившись во время исполнения своего профессионального долга. Девятнадцать семей медиков Среднего Урала получат по 200 000 рублей уже в ближайшее время.

«Второй год подряд главные герои Екатеринбурга — медики, которые безостановочно ведут борьбу за жизнь пациентов “красных” зон. Зачастую ценой собственной жизни. Посоветовавшись с министерством здравоохранения, учредители приняли решение вновь поддержать семьи погибших медиков, а также тех, кто продолжает борьбу с коронавирусом. Все сотрудники ковидных больниц Екатеринбурга получат праздничное угощение», — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

александр андреев, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Сегодня по 18 больницам Екатеринбурга развозят 4500 сладких праздничных подарков от фонда святой Екатерины. Именно столько медицинских специалистов работают с зараженными пациентами в «красных» зонах сегодня, пояснили в пресс-службе фонда.

фонд святой екатерины, подарки(2021)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В полдень православные верующие собрались у часовни святой Екатерины, где состоялся праздничный молебен в честь небесной покровительницы уральской столицы. Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в сослужении с митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием и епископом Нижнетагильским и Невьянским Феодосием. По окончании богослужения все прихожане согревались теплым чаем и угощением.

кульберг, митрополит евгений, епископ викентий, церковь(2021)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

«В этот день хочется отметить, что мы счастливые люди, потому что в нашем городе прославляется имя святой Екатерины удивительным образом. Добрые люди собрались и стали посвящать свою жизнь и свои силы святой великомученице. Едешь по городу, проезжает скорая помощь, а у нее на боку имя святой Екатерины. Попадаешь в больницу, и там на медицинском оборудовании имя святой Екатерины. Встречаешься с людьми, которые попали в беду: потоп или пожар, болезнь ребенка, — и именем святой Екатерины люди приносят помощь и утешение им», — отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

фонд святой екатерины, логотип(2021)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Теги: фонд святой екатерины, красные зоны, митрополит екатеринбургский, алтушкин, козицын, симановский, врачи



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