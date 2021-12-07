На Ямале депутаты заксобрания заочным голосованием поддержали федеральный закон о QR-кодах

На Ямале депутаты заксобрания заочным голосованием поддержали проект закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного парламента.

Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов с 1 февраля по 1 июня 2022 года. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Регионы должны представить свои отзывы на поправки до их рассмотрения в Госдуме.

Спикер окружного парламента Сергей Ямкин назвал пандемию вызовом всему обществу и отметил, что необходимо сделать все возможное для защиты жизни и здоровья населения и предотвращения распространения заболевания.

"Сегодня во всем мире ситуация близка к критической. Только в этом году в России коронавирус унес жизни 250 тысяч человек, за весь период пандемии мы потеряли более 400 тысяч. Вдумайтесь – это две трети населения Ямала. Принимая решение, депутатский корпус в первую очередь руководствовался Конституцией, которая гарантирует право граждан на жизнь и здоровье. Также там записано, что права и свободы одних не должны нарушать права и свободы других. Кроме того, мы обязаны обеспечить стабильную работу всех предприятий и учреждений, в том числе социальных. Всеобщая иммунизация – это единственно верная и адекватная мера, которая не даст стране впасть в глухой локдаун, сохранит возможность граждан на передвижение и позволит оказывать качественную помощь заболевшим", – прокомментировал Сергей Ямкин.

Он заметил, что сегодня никого не возмущает оплата услуг или товаров по QR-коду, что также можно расценивать как предоставление своих данных. Спикер напомнил, история знает много эпидемий, победить которые помогла иммунизация.