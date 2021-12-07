07 Декабря 2021
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Общество В России
Логотип Google (2021) | Фото: google.com

Общая сумма штрафов Google в РФ достигла 58 млн рублей

Общая сумма штрафов Google, выписанных компании российскими судами, достигла 58 миллионов рублей.

Штрафы назначены за неудаление запрещенного контента, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах на территории РФ.

Сегодня Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании 14 млн рублей штрафа, передает "Интерфакс".

Ранее Роскомнадзор сообщал, что с начала уходящего года Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, "Одноклассники" и "ВКонтакте" были оштрафованы за неудаление запрещенной информации на 187 млн рублей.

Теги: Google, штрафы



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