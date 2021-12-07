Волонтёрский центр РМК организовал обучение в "Добро.Университете" для десятков тысяч жителей УрФО

Волонтёрский центр РМК организовал обучение для почти 30 тыс. жителей УрФО в первом в России университете социальных наук. Об этом на заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан при уральском полпреде сказал руководитель волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Добро.Университет" - это первый в России университет социальных наук. Масштабная образовательная платформа, которая была спроектирована с использованием современных технологий онлайн-обучения при сотрудничестве с крупнейшими игроками некоммерческого сектора, проводит онлайн-курсы, посвященные разработке и реализации социальных проектов.

Благодаря Волонтёрскому центру РМК, по словам руководителя организации, обучение в "Добро.Университете" прошли 29 тыс. 600 жителей УрФО.

Как отметил Владислав Овчинников, в последние годы растёт количество тех, кто участвует в волонтёрской деятельности. Профильный центр РМК "Сила Урала" дает возможность эффективного взаимодействия государства и частной инициативы. Например, благодаря его работе было собрано 200 тыс. продуктовых наборов, подписано соглашение с поисковым движением, проведена акция "Путь к победе", в ходе которой найдены останки 146 солдат.

Работа центра идёт в регионах присутствия компании: Свердловской и Челябинской областях.